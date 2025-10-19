HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE ELMEDIATOR Perpignan
HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE ELMEDIATOR Perpignan dimanche 19 octobre 2025.
HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE ELMEDIATOR
Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 20.7 – 20.7 – 23
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 18:00:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
ELMEDIATOR 19 octobre 18h00
Hip Hop Brass Band from Chicago + DJ Gre
.
Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
ELMEDIATOR October 19 6:00 PM
Hip Hop Brass Band from Chicago + DJ Gre
German :
ELMEDIATOR 19. Oktober 18:00 Uhr
Hip Hop Brass Band aus Chicago + DJ Gre
Italiano :
ELMEDIATOR 19 ottobre ore 18.00
Hip Hop Brass Band da Chicago + DJ Gre
Espanol :
ELMEDIATOR 19 de octubre 18.00 h
Hip Hop Brass Band de Chicago + DJ Gre
L’événement HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE ELMEDIATOR Perpignan a été mis à jour le 2025-08-29 par PERPIGNAN TOURISME