HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE – L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan dimanche 19 octobre 2025.

Hip Hop Brass Band from ChicagoPréparez-vous à vivre une avalanche de cuivres, de groove et d’énergie pure avec Hypnotic Brass Ensemble, formation mythique tout droit venue de Chicago ! À mi-chemin entre la fanfare urbaine et le brass band survitaminé, tous frères – tous fils du légendaire jazzman Philip Cohran – brassent avec fougue le jazz des années 60/70, le funk, la soul, le r’n’b et le hip-hop pour créer une musique irrésistible, organique et furieusement dansante.

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66