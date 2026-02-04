Hypnotiks avec Athéna Mawuena, Gabe Zinq et DJ Freddy Jay Le Son de la Terre PARIS 05

Soirée Soul Funk explosion avec sept musiciens, un chanteur, une chanteuse et un DJ légendaire.

Depuis bientôt deux ans, The Hypnotiks sont toujours complets au Son de la Terre, tant leurs soirées sont mémorables ! Cette année, ils lancent leur nouvelle formule au SDT avec trois invités de rêve : Athéna Mawuena, Gabe Zinq et DJ Freddy Jay.

Pour cette soirée magique, la musique envahit tous les étages : le groupe côté resto et Freddy Jay côté bar. Et même si Freddy sera installé à l’étage supérieur, il interviendra régulièrement en scratchant en live avec le groupe pendant leurs sets.

James Startt (guitare)

Anthony Honnet (clavier)

Gé Berruet (basse)

Noé Betina (batterie)

Xavier Desjours (percutions)

Valentin Couineau (trombone)

Paul de Rémusat (sax)

Special Guests: Athéna Mawuena, Gabe Zinq, Freddy Jay

Quand un DJ scratch avec une formation funk de haute voltige !

Le samedi 21 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



