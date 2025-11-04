Hypothèse

Chaux-des-Crotenay Jura

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

2026-05-12

Déambulant dans la rue avec leurs sacs d’accessoires, des Néandertaliens et des chercheurs scrutent les origines de l’Homme. Une ambitieuse enquête, étayée et drôle à la fois, qui par les mystères du passé, fait office de sésame rêvé pour éclairer notre présent.

Ils ont rencontré des spécialistes, visité des musées, des chantiers de fouilles, sont aller jusqu’à se livrer à l’archéologique expérimentale. Leurs neurones imbibés de ce monde lointain auquel nous sommes reliés par le fil insécable du temps et par les lois de la génétique, les sept comédiens de la compagnie Pudding Théâtre nous invitent à les suivre dans les prémices de l’Homme ; ahurissant voyage spatio-temporel empreint de bonne humeur, dans lequel pleuvent les surprises et les questionnements profonds ce qu’est être humain . Incarnant à la fois des scientifiques, des hommes préhistoriques mais aussi leurs propres rôles d’artistes, ils remontent jusqu’à l’ère paléolithique dans un spectacle gigogne où des portes dérobées s’ouvrent sans fin dans le récit en cours, où tout s’enchevêtre au gré des bascules narratives. Taillé dans la pierre brute, ce théâtre-silex bien aiguisé met en pièce nos fantasmes sur les temps jadis. .

Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

