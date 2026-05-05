hypothèse, Chaux les Crotenay, Thorée-les-Pins

hypothèse Mardi 12 mai, 19h00 Chaux les Crotenay Sarthe

Billeterie Scènes du Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T19:00:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T19:00:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Représentation à Chaux les Crotenay dans la programmation des Scènes du Jura

Chaux les Crotenay Camping Thorée-les-Pins 72800 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 86 03 03 »}]

PUDDING Théâtre – CHAYELAIN Christophe et FAIVRE Sylvie