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hypothèse, Chaux les Crotenay, Thorée-les-Pins

hypothèse, Chaux les Crotenay, Thorée-les-Pins

hypothèse, Chaux les Crotenay, Thorée-les-Pins mardi 12 mai 2026.

Lieu : Chaux les Crotenay

Adresse : Camping

Ville : 72800 Thorée-les-Pins

Département : Sarthe

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Tarif : Billeterie Scènes du Jura

hypothèse Mardi 12 mai, 19h00 Chaux les Crotenay Sarthe

Billeterie Scènes du Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T19:00:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T19:00:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Représentation à Chaux les Crotenay dans la programmation des Scènes du Jura

Chaux les Crotenay Camping Thorée-les-Pins 72800 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 86 03 03 »}]
PUDDING Théâtre – CHAYELAIN Christophe et FAIVRE Sylvie