L’acteur Hyppolyte Girardot (_Un monde sans pitié, Je ne rêve que de vous_), fera une lecture de _Un avenir radieux_ de Pierre Lemaitre, le 5 juin prochain à 19H30 à la Chartreuse de Neuville.

C’est un évènement gratuit et grand public dans le cadre du Festival littéraire Culturissimo.

Fidèle à son ambition de faire entendre écrivains et artistes sur scène à travers toute la France, le festival Culturissimo, porté par les Espaces Culturels E.Leclerc, propose une programmation culturelle de premier plan, riche de nombreux rendez-vous gratuits et souvent inédits. Présent en métropole comme en outre-mer, le festival organise plus de 100 événements mettant à l’honneur comédiens, écrivains et musiciens de renom.

Serez vous parmi nous pour cet évènement exceptionnel ?

Début : 2025-06-05T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-05T21:00:00.000+02:00

la Chartreuse de Neuville 1 All. de la Chartreuse62170 Neuville-sous-Montreuil Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais