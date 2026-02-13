hYrtis, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier
hYrtis, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier mercredi 8 avril 2026.
hYrtis Mercredi 8 avril, 18h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T18:30:00+02:00 – 2026-04-08T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-08T18:30:00+02:00 – 2026-04-08T19:30:00+02:00
La lame sonore et le theremin créent des instants uniques par leur sonorité envoûtante et proche de la voix humaine. hYrtis vous les fera découvrir le temps d’un concert à l’univers cinématographique et apaisant.
Tout public
Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
Theremin et lame sonore Concert