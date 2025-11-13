I A et génération Z La révolution tranquille Altkirch

I A et génération Z La révolution tranquille

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-13 19:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Réflexion sur les bouleversements en cours, entre technologie, éthique et avenir de notre société. Billetterie et réservations https://www.facebook.com/rotaryaltkirch/

Vizions 2025 Conférence exceptionnelle avec Raphaël Enthoven

Le rotary Club d’Altkirch poursuit sa série de grandes conférences avec un invité de renom Raphaël Enthoven, philosophe et vulgarisateur reconnu.

Thème de la soirée L’intelligence artrificielle et la génération Z la révolution tranquille

Une réflexion captivante sur les bouleversements en cours, entre technologie, éthique et avenir de notre société. Ne manquez pas cette opportunité unique de nourrir votre réflexion et d’échanger lors d’une soirée à la fois inspirante et conviviale!

Les bénéfices de cette soirée seront reversées à des associations locales engagées pour la jeunesse, la culture et la solidarité.

Place limitées ; billetterie https://my.weezevent.com/vizions-2025 .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est

English :

Reflections on the upheavals underway, between technology, ethics and the future of our society. Tickets and reservations: https://www.facebook.com/rotaryaltkirch/

German :

Reflexion über die aktuellen Umwälzungen zwischen Technologie, Ethik und der Zukunft unserer Gesellschaft. Kartenverkauf und Reservierungen: https://www.facebook.com/rotaryaltkirch/

Italiano :

Una riflessione sugli sconvolgimenti in atto tra tecnologia, etica e futuro della nostra società. Biglietti e prenotazioni: https://www.facebook.com/rotaryaltkirch/

Espanol :

Una reflexión sobre las convulsiones en curso, entre la tecnología, la ética y el futuro de nuestra sociedad. Entradas y reservas: https://www.facebook.com/rotaryaltkirch/

L’événement I A et génération Z La révolution tranquille Altkirch a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme du Sundgau