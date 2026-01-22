I.A. Génératives : comment ça marche ? Bibliothèque Bellangerais Rennes Vendredi 13 février, 15h30 dans la limite des places disponibles

ChatGPT, Grok, Copilot : les intelligences artificielles sont souvent au cœur des discussions. Découvrez comment elles fonctionnent et quels enjeux elles soulèvent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-13T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-13T17:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr 02 23 62 26 40



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

