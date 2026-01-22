I.A. Génératives : comment ça marche ? Bibliothèque Maurepas Rennes
I.A. Génératives : comment ça marche ? Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 18 mars, 15h30 dans la limite des places disponibles
ChatGPT, Grok, Copilot : les intelligences artificielles sont souvent au cœur des discussions. Découvrez comment elles fonctionnent et quels enjeux elles soulèvent.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-18T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-18T17:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38