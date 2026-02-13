I.A. Génératives : comment ça marche ?, Bibliothèque Maurepas, Rennes

I.A. Génératives : comment ça marche ? Mercredi 18 mars, 15h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

ChatGPT, Grok, Copilot : les intelligences artificielles sont souvent au cœur des discussions. Découvrez comment elles fonctionnent et quels enjeux elles soulèvent. atelier numérique adultes