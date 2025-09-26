I.A identité artistique SNT MJC Chemin Vert Caen

MJC Chemin Vert 1 Rue d’Isigny Caen Calvados

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Venez découvrir un extrait du nouveau spectacle de SNT.

Le spectacle

Dans un futur proche où les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle dominent chaque aspect de la vie quotidienne, un chercheur passionné, Dr. Elias, se consacre à la quête de la perfection du mouvement. Obsédé par l’idée de transcender les limites humaines, il mène des expériences audacieuses dans son laboratoire, où la frontière entre l’humain et le robot s’estompe.

Au fil de ses recherches, Dr. Elias crée des danseurs hybrides, des entités qui allient la grâce humaine à la précision mécanique. Ces performers évoluent dans un monde virtuel, où les spectateurs peuvent interagir en temps réel via leurs appareils connectés. Cependant, alors que les performances deviennent de plus en plus impressionnantes, une question troublante émerge ces danseurs sont-ils réellement humains ou simplement des créations de l’intelligence artificielle ?

La compagnie SNT

Association breakdance basée à Caen, créé en 2007 à l’initiative de 5 jeunes passionnés de cette danse urbaine. Le collectif Style & Technik évolue sous forme associative depuis 2008 afin de réaliser ses différents projets pour mettre en valeur la culture Hip-Hop. Parallèlement à sa vocation compétitive, le groupe joue un rôle déterminant dans l’expansion de la pratique du breakdance dans la région grâce à de nombreux cours, stages et initiations. De plus, afin de faire découvrir cette culture au plus grand nombre, le groupe organise des événements et travaille à la création de divers spectacles. .

MJC Chemin Vert 1 Rue d’Isigny Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 73 29 90

English : I.A identité artistique SNT

Come and discover an extract from SNT’s new show.

German : I.A identité artistique SNT

Sehen Sie sich einen Ausschnitt aus der neuen SNT-Show an.

Italiano :

Venite a vedere un estratto del nuovo spettacolo di SNT.

Espanol :

Venga a ver un extracto del nuevo espectáculo de SNT.

