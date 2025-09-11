I am the future Ciné Comté Poligny

Ciné Comté 19 Rue Charles de Gaulle Poligny Jura

Tarif : – –

Début : 2025-09-11 20:00:00

Ciné-rencontre

Projection organisée avec le soutien de l’association des Amis de la Bise du Mouvement ATD Quart Monde

En présence de la réalisatrice Rachel Cisinski, qui a passé deux ans aux côté des jeunes dans ces pays.

Docu-fiction I am the future 1h38

Des rêves plein la tête malgré les difficultés qu’ils rencontrent, quatre jeunes s’interrogent sur leur avenir et celui de leur communauté. Venus de France, d’Indonésie, Inde et Liban, leurs destins convergent à new York où ils témoignent de leur expérience de la pauvreté aux Nations Unies. Au travers de l’écriture, de la danse, de la photographie et du dessin, les protagonistes posent avec courage et joie, un oeil rare sur les grands défis contemporains. .

Ciné Comté 19 Rue Charles de Gaulle Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

