I am the future Regards croisés sur le monde Cinéma La Bobine Quimperlé

I am the future Regards croisés sur le monde

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Début : 2025-11-16 20:30:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Des rêves plein la tête malgré les difficultés qu’ils rencontrent, quatre jeunes s’interrogent sur leur avenir et celui de leur communauté. Venus de France, Indonésie, Inde et Liban, leurs destins convergent à New York où ils témoignent de leur expérience de la pauvreté aux Nations Unies. Au travers de l’écriture, de la danse, de la photographie et du dessin, les protagonistes posent, avec courage et joie, un oeil rare sur les grands défis contemporains.

Projection précédée d’une présentation. .

