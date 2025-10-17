I feel good Sapritch Conférence musicale Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

I feel good Sapritch Conférence musicale Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École vendredi 17 octobre 2025.

I feel good Sapritch Conférence musicale

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Conférence musicale

durée 1h15

à partir de 10 ans

Sapritch mêle joyeusement concert-conférence et one man show dans des spectacles ou les temps d’échanges, de musique et d’humour s’entremêlent. Ou comment apprendre tout en s’amusant à travers l’histoire de la musique.

À quoi sert la musique ? Pourquoi la musique nous fait du bien ? Pourquoi jouer ensemble provoque des émotions indescriptibles ? Ce sont les questions centrales de ce spectacle qui explore les courants musicaux et les mouvements sociaux afin de démontrer que la musique est un langage qui sert de trait d’union universel entre les humains.

sapritch.com

Tarifs plein 14 €, réduit 12 €, spécial 8 €, gratuit de 18 ans .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

English : I feel good Sapritch Conférence musicale

German : I feel good Sapritch Conférence musicale

Italiano :

Espanol : I feel good Sapritch Conférence musicale

L’événement I feel good Sapritch Conférence musicale Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Haut Val De Sèvre