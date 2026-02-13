I for India, L’Ecran, Saint-Denis

I for India Samedi 21 février, 18h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T18:30:00+01:00 – 2026-02-21T19:40:00+01:00

Fin : 2026-02-21T18:30:00+01:00 – 2026-02-21T19:40:00+01:00

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=8LF1A »}]

Focus sandhya suri L’Ecran I for India