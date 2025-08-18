I FRANGINI CONCERT LYRIQUE & POPULAIRE Ispagnac
I FRANGINI CONCERT LYRIQUE & POPULAIRE
Ispagnac Lozère
Début : 2025-08-18 21:00:00
fin : 2025-08-18
2025-08-18
La CCAS vous invite à un voyage musical vibrant avec I Frangini, duo fraternel composé de Pierre-Emmanuel (ténor, accordéon, guitare) et Paul-Antoine Roubet (saxophones, percussions).
Entre chants napolitains, airs d’opéra, musiques de rue et chansons partisanes, ils célèbrent l’Italie populaire, engagée et émouvante. Une soirée puissante et chaleureuse, entre mémoire, lutte et passion.
Gratuit Tous publics .
Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 22 38 66 83
English :
CCAS invites you on a vibrant musical journey with I Frangini, a fraternal duo made up of Pierre-Emmanuel (tenor, accordion, guitar) and Paul-Antoine Roubet (saxophones, percussion).
German :
Die CCAS lädt Sie zu einer vibrierenden musikalischen Reise mit I Frangini ein, einem brüderlichen Duo bestehend aus Pierre-Emmanuel (Tenor, Akkordeon, Gitarre) und Paul-Antoine Roubet (Saxophone, Percussion).
Italiano :
Il CCAS vi invita a un vibrante viaggio musicale con I Frangini, un duo fraterno composto da Pierre-Emmanuel (tenore, fisarmonica, chitarra) e Paul-Antoine Roubet (sassofoni, percussioni).
Espanol :
La CCAS le invita a un vibrante viaje musical con I Frangini, dúo fraternal formado por Pierre-Emmanuel (tenor, acordeón, guitarra) y Paul-Antoine Roubet (saxos, percusión).
