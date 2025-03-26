I GOTTA FEELING – ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

I GOTTA FEELING Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

« Cher public, En raison d’un changement de disponibilité de la salle de l’Arena d’Aix en Provence, nous sommes au regret de devoir déplacer la représentation du vendredi 30 janvier 2026 dans un nouveau lieu. Le concert I GOTTA FEELING aura finalement lieu à La Halle de Martigues (même jour, même heure). Les billets restent valables sans échange pour cette nouvelle date ou sont remboursables dans le point de vente où ils ont été achetés. Si vous souhaitez conserver vos billets pour Martigues, sachez qu’un surclassement sera prévu pour vous accueillir dans les premiers rangs du carré or »—Après une première tournée événement en 2024, venez revivre les moments cultes et la ferveur des années 2000 au rythme des plus grands hits de cette décennie interprétés par leurs artistes originaux.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13