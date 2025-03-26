I GOTTA FEELING – HALLE TONY GARNIER Lyon

I GOTTA FEELING Début : 2026-02-12 à 20:00. Tarif : – euros.

« Après une première tournée événement en 2024, venez revivre les moments cultes et la ferveur des années 2000 au rythme des plus grands hits de cette décennie interprétés par leurs artistes originaux.Avec : Alizée, Worlds Apart, Priscilla, Faudel, Billy Crawford, Amine, L5, Tribal King, Tragédie, Organiz, Kamini, Assia, Salomé de Bahia, Helmut Fritz. Présenté par Séverine Ferrer & Gwendal Marimoutou »

HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69