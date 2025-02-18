I Gotta Feeling La tournée des années 2000 Brest Arena Brest

I Gotta Feeling La tournée des années 2000

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Après une première tournée événement en 2024, venez revivre les moments cultes et la ferveur des années 2000 au rythme des plus grands hits de cette décennie interprétés par leurs artistes originaux.

Informations pratiques

Pour ce spectacle, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30* (Entrée côté Tram).

Le début du spectacle est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du spectacle.

Réservation fortement recommandée. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

