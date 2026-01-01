I K I R U L’atelier du plateau Paris

Ikiru est ainsi un hommage au compositeur des Gnossiennes et autres Nocturnes, et un clin d’œil au film éponyme du réalisateur japonais Akira Kurosawa (Vivre, 1952).

Avec son comparse, le pianiste Yvan Robilliard, Fabrice Theuillon explore une partie du répertoire méconnu du compositeur, réorchestrées pour piano et saxophone, choisies tantôt pour leur caractère profond et méditatif, tantôt pour leur caractère espiègle et malicieux.

L’improvisation vient en contrepoint de cette écriture, comme une invitation à emprunter de nouveaux sentiers au cœur d’un paysage sonore que l’on pensait connaître parfaitement. Ikiru révèle une facette inattendue de celui que l’on surnommait le « Velvet Gentleman », jubilant à faire entendre la subtile et fascinante modernité de son œuvre. Une musique d’une extrême sensibilité, organique et imaginogène, qui va droit au cœur.

avec : Fabrice Theuillon, saxophone ténor, Yvan Robillard, piano

Ikiru, c’est l’instinct de survie, la volonté farouche de vivre. Fragilisé par un naufrage de santé, le saxophoniste Fabrice Theuillon (Surnatural Orchestra, fondateur de The Wolphonics, …) se plonge corps et âme dans l’œuvre d’Erik Satie.

Le mercredi 28 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/ikiru/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



