I Love Ancient Baby : une rencontre avec Jala Wahid Lafayette Anticipations Paris samedi 20 septembre 2025.

Ensemble, Jala et Madeleine abordent l’étude en cours de l’artiste sur les cycles du temps, les vies affectives des artefacts, ainsi que sa réflexion sur les formes théâtrales et performatives de la répression politique – une exploration qui résonne fortement avec plusieurs performances programmées dans l’édition de cette année du festival.

La rencontre débute par la projection du film. I Love Ancient Baby (2023) fait partie de la Collection Lafayette Anticipations – Fonds de dotation Famille Moulin.

Au cours de cette rencontre, l’artiste Jala Wahid présente son récent film I Love Ancient Baby, en conversation avec la curatrice Madeleine Planeix-Crocker.

Le samedi 20 septembre 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

