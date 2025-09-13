I Love Peru Cameo Saint Sébastien Nancy

I Love Peru Cameo Saint Sébastien Nancy samedi 13 septembre 2025.

I Love Peru Samedi 13 septembre, 19h00 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-13T19:00:00 – 2025-09-13T20:09:00

Fin : 2025-09-13T19:00:00 – 2025-09-13T20:09:00

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=V3SR8 »}]

Rencontre – Lancé dans une course effrénée vers le succès, un comédien biscornu abandonne ses plus fidèles alliés. Seul face à lui-même, une vision troublante le percute. Direction le Pérou pour un… Cameo Saint Sébastien I Love Peru