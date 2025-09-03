I Love you Two Route océane Saint-Martin-de-Seignanx

I Love you Two Route océane Saint-Martin-de-Seignanx samedi 4 avril 2026.

I Love you Two

Route océane Chapiteau Stade Lucien Goni Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Un chapiteau, deux représentations, des numéros acrobatiques à couper le souffle, accompagnés en live par l’orchestre.

La compagnie » Circus I Love you « , venue de Suède, propose un spectacle composé de 3 duos de 20 minutes chacun sur le thème de l’amour dans un spectacle acrobatique accompagné de l’orchestre.

I love you two, c’est l’amour ! Du trapèze au funambulisme à grande hauteur, d’un vélo suspendu sur un fil à un étonnant tandem en roue cyr, de bascule en jonglage, ces duos répandent l’amour romantique, mais aussi l’amour des amis, de la famille, l’amour d’un artiste pour le public, du public pour un artiste, l’amour de l’art et l’amour du cirque.

Dès 6 ans. Durée: 1h. Merci de vous présenter au minimum 20 minutes avant la représentation.

Billetterie au guichet au Point Com ou en ligne. .

Route océane Chapiteau Stade Lucien Goni Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

English : I Love you Two

German : I Love you Two

Italiano :

Espanol : I Love you Two

L’événement I Love you Two Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Seignanx