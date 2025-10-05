I LOVE YOU TWO – Sous Chapiteau Cergy

I LOVE YOU TWO – Sous Chapiteau Cergy vendredi 19 décembre 2025.

I LOVE YOU TWO Début : 2025-12-19 à 20:00. Tarif : – euros.

L’amour avec un grand AÀ l’approche des fêtes de Noël, la pétillante compagnie suédoise Circus I love you nous fait sa déclaration d’amour ! Sous leur grand chapiteau, des corps se cherchent, se défient, se portent… c’est l’amour dans toute sa diversité qu’elle fête à nos côtés. Sur scène, trois duos d’acrobates se lancent dans des défis nécessitant une parfaite maîtrise technique et une confiance totale dans l’autre. Trapèze, main-à-main, funambulisme, voltige… les acrobates se révèlent aussi musiciens, rejoignant l’entraînant orchestre dès qu’ils quittent la piste.Durée : 1hA partir de 3 ansAteliers de cirque en cours – réservation 01 34 20 14 14

Sous Chapiteau Parc de la Préfecture 95000 Cergy 95