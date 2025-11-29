I MUVRINI AVÀ E PREFERITE Carcassonne

I Muvrini est un diamant, un diamant brut.

Leur filiation n’est autre que celle d’une Terre-Source, leur terre qu’il ne cesse de relier à tous les particuliers du monde, à tout ce qui fait que le monde a une âme. I Muvrini est un souffle d’âme.

Comme un petit ruisseau ininterrompu, ils grandissent en défiant cette dévastation, ce sectarisme par le mépris des petites langues, assignées à avoir l’air exotique, ou à se taire, confinées à un renvoi exagéré au folklore, ou même à une tradition. En chantant dans une de ces langues marginalisées, interdites, diminuées, I Muvrini ouvrent un cercle qui semblait impossible, ils font tomber les barrières. Ils y tendent la main à ceux qui ne comprennent pas encore que le monde est habité par la diversité et la pluralité de nos cultures. Loin de l’art pour l’art , I Muvrini cultivent l’art pour la vie. Leur poétique à eux est celle de la colère qui s’additionne à l’action, à l’imagination, à l’artiste concerné par l’état du monde.

Avec son best-of Avà e preferite, I Muvrini retrace sa riche carrière en 2 CD et 31 chansons un 1er disque avec une sélection de leurs meilleures chansons ‘en solo’, et un 2ème disque regroupant certains des plus beaux duos enregistrés par le groupe corse.

Durée 2h30

Avec Frères FIGARELLI, Jean-François BERNARDINI, Alain BERNARDINI et George DESBRO

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

I Muvrini is a diamond in the rough.

Their filiation is none other than that of an « Earth-Source », their land, which they never cease to link to all the world?s individuals, to everything that makes the world have a soul. I Muvrini is a breath of soul.

Like a small, uninterrupted stream, they grow up defying this devastation, this sectarianism by scorning small languages, assigned to sound exotic, or to keep quiet, confined to an exaggerated reference to folklore, or even tradition. By singing in one of these marginalized, forbidden, diminished languages, I Muvrini open up a circle that seemed impossible, breaking down barriers. They reach out to those who do not yet understand that the world is inhabited by the diversity and plurality of our cultures. Far from art for art’s sake, I Muvrini cultivate art for life’s sake. Their poetics are those of anger added to action, imagination and the artist’s concern for the state of the world.

With their best-of Avà e preferite, I Muvrini retrace their rich career in 2 CDs and 31 songs: a 1st disc with a selection of their best ?solo? songs, and a 2nd disc featuring some of the finest duets recorded by the Corsican group.

Running time: 2h30

With Frères FIGARELLI, Jean-François BERNARDINI, Alain BERNARDINI and George DESBRO

German :

I Muvrini ist ein Diamant, ein Rohdiamant.

Ihre Abstammung ist nichts anderes als die einer « Erdquelle », ihrer Erde, die sie unaufhörlich mit allem Besonderen der Welt verbindet, mit allem, was die Welt zu einer Seele macht. I Muvrini ist ein Hauch von Seele.

Wie ein kleiner, unaufhörlicher Bach wachsen sie, indem sie dieser Verwüstung trotzen, diesem Sektierertum durch die Verachtung der kleinen Sprachen, die dazu bestimmt sind, exotisch zu wirken oder zu schweigen, die auf einen übertriebenen Verweis auf Folklore oder sogar auf eine Tradition beschränkt sind. Indem sie in einer dieser marginalisierten, verbotenen und reduzierten Sprachen singen, öffnen I Muvrini einen Kreis, der unmöglich schien, sie reißen Barrieren nieder. Sie strecken dort die Hand aus für diejenigen, die noch nicht verstehen, dass die Welt von der Vielfalt und Pluralität unserer Kulturen bewohnt wird. Weit entfernt von der Kunst um der Kunst willen, pflegen I Muvrini die Kunst für das Leben. Ihre eigene Poetik ist die des Zorns, der sich mit der Aktion, der Vorstellungskraft, dem Künstler, der vom Zustand der Welt betroffen ist, verbindet.

Die erste CD enthält eine Auswahl ihrer besten Solo-Songs, die zweite CD einige der schönsten Duette, die die korsische Gruppe aufgenommen hat.

Dauer: 2,5 Stunden

Mit: FIGARELLI-Brüder, Jean-François BERNARDINI, Alain BERNARDINI und George DESBRO

Italiano :

I Muvrini sono un diamante grezzo.

La loro filiazione non è altro che quella di una « Terra Sorgente », la loro terra, che non smettono mai di collegare a tutti gli individui del mondo, a tutto ciò che dà un’anima al mondo. I Muvrini sono un soffio d’anima.

Come un piccolo flusso ininterrotto, crescono sfidando questa devastazione, questo settarismo, disprezzando le piccole lingue, assegnate per apparire esotiche, o per tacere, confinate in un esagerato riferimento al folklore, o addirittura a una tradizione. Cantando in una di queste lingue emarginate, proibite, sminuite, I Muvrini aprono un cerchio che sembrava impossibile, abbattono le barriere. Si rivolgono a coloro che non hanno ancora capito che il mondo è abitato dalla diversità e dalla pluralità delle nostre culture. Lontani dall’arte per l’arte, I Muvrini coltivano l’arte per la vita. La loro poetica è quella della rabbia, unita all’azione, all’immaginazione e alla preoccupazione dell’artista per lo stato del mondo.

Con il loro album best-of Avà e preferite, I Muvrini ripercorrono la loro ricca carriera in 2 CD e 31 canzoni: un primo disco con una selezione delle loro migliori canzoni da solisti e un secondo disco con alcuni dei più bei duetti registrati dal gruppo corso.

Durata: 2h30

Con Frères FIGARELLI, Jean-François BERNARDINI, Alain BERNARDINI e George DESBRO

Espanol :

I Muvrini es un diamante en bruto.

Su filiación no es otra que la de una « Tierra Fuente », su tierra, que no cesa de vincular a todos los individuos del mundo, a todo lo que da alma al mundo. I Muvrini es un soplo de alma.

Como un pequeño arroyo ininterrumpido, crecen desafiando esta devastación, este sectarismo, despreciando las lenguas pequeñas, destinadas a parecer exóticas, o a callarse, confinadas a una referencia exagerada al folclore, o incluso a una tradición. Al cantar en una de estas lenguas marginadas, prohibidas, disminuidas, I Muvrini abren un círculo que parecía imposible, rompen barreras. Llegan a quienes aún no comprenden que el mundo está habitado por la diversidad y la pluralidad de nuestras culturas. Lejos del arte por el arte, I Muvrini cultivan el arte para la vida. Su poética es la de la rabia, combinada con la acción, la imaginación y la preocupación del artista por el estado del mundo.

Con su álbum Avà e preferite, I Muvrini recorre su rica carrera en 2 CD y 31 canciones: un primer disco con una selección de sus mejores canciones en solitario y un segundo disco con algunos de los mejores duetos grabados por el grupo corso.

Duración: 2h30

Con Frères FIGARELLI, Jean-François BERNARDINI, Alain BERNARDINI y George DESBRO

