I Muvrini L’Île-Rousse

I Muvrini L’Île-Rousse dimanche 17 août 2025.

I Muvrini

Cosec L’Île-Rousse Haute-Corse

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-17 21:30:00

fin : 2025-08-17 23:00:00

Date(s) :

2025-08-17

I Muvrini, petits mouflons en corse, est le groupe fondé par Jean-François et Alain Bernardini, deux frères originaires de la région de Bastia. Ils perpétuent l’héritage de leur père Jules, poète corsophone et musicien reconnu.

.

Cosec L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse +33 4 95 32 17 17

English :

I Muvrini, Corsican for « little sheep », is the group founded by Jean-François and Alain Bernardini, two brothers from the Bastia region. They carry on the legacy of their father Jules, a Corsican poet and renowned musician.

German :

I Muvrini, korsisch für « kleine Mufflons », wurde von Jean-François und Alain Bernardini, zwei Brüdern aus der Gegend von Bastia, gegründet. Sie führen das Erbe ihres Vaters Jules, eines korsischsprachigen Dichters und anerkannten Musikers, fort.

Italiano :

I Muvrini, ovvero « piccole pecore » in lingua corsa, è il gruppo fondato da Jean-François e Alain Bernardini, due fratelli della regione di Bastia. Essi portano avanti l’eredità del padre Jules, poeta corso e rinomato musicista.

Espanol :

I Muvrini, o « ovejitas » en corso, es el grupo fundado por Jean-François y Alain Bernardini, dos hermanos de la región de Bastia. Son herederos de su padre Jules, poeta corso y músico de renombre.

L’événement I Muvrini L’Île-Rousse a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne