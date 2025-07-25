I MUVRINI Le Spot Mâcon

I MUVRINI Le Spot Mâcon samedi 7 mars 2026.

I MUVRINI

Le Spot 198 Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

I Muvrini est un diamant, un diamant brut.

Leur filiation n’est autre que celle d’une Terre-Source , leur terre qu’ils ne cessent de relier à tous les particuliers du monde, à tout ce qui fait que le monde a une âme. I Muvrini est un souffle d’âme.

Comme un petit ruisseau ininterrompu, ils grandissent en défiant cette dévastation, ce sectarisme par le mépris des petites langues, assignées à avoir l’air exotique, ou à se taire, confinées à un renvoi exagéré au folklore, ou même à une tradition. En chantant dans une de ces langues marginalisées, interdites, diminuées, I Muvrini ouvrent un cercle qui semblait impossible, ils font tomber les barrières. Ils y tendent la main à ceux qui ne comprennent pas encore que le monde est habité par la diversité et la pluralité de nos cultures. Loin de l’art pour l’art , I Muvrini cultivent l’art pour la vie. Leur poétique à eux est celle de la colère qui s’additionne à l’action, à l’imagination, à l’artiste concerné par l’état du monde.

Avec son best-of Avà e preferite, I Muvrini retrace sa riche carrière en 2 CD et 31 chansons un 1er disque avec une sélection de leurs meilleures chansons ‘en solo’, et un 2ème disque regroupant certains des plus beaux duos enregistrés par le groupe corse.

Ces 31 chansons symbolisent le grand voyage qui a permis à I Muvrini de tisser ce lien unique avec le public depuis plus de 40 ans, et de lever la voix avec de merveilleux artistes pour un accord encore plus grand Véronique Sanson, Tina Arena, Luz Cazal, Sting, Grand Corps Malade, MC Solaar, Thomas Dutronc, les Polyphonies Hébraïques, les 500 Choristes… et les jeunes chanteurs d’un collège de Corse pour 2 titres inédits. Autant de noms, autant de singuliers pour dire l’unité dans la diversité. Ce best-of, Avà e preferite est une fête pour célébrer l’énergie des victoires qui habite chaque chanson. Le tempo des coeurs battants. Le port d’âme qui nous grandit. .

Le Spot 198 Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : I MUVRINI

German : I MUVRINI

Italiano :

Espanol :

L’événement I MUVRINI Mâcon a été mis à jour le 2025-07-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)