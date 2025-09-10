I Scontri Figaresi Figari
I Scontri Figaresi Figari mercredi 10 septembre 2025.
I Scontri Figaresi
Village Figari Corse-du-Sud
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Pass 2 soirs 35 Pass 3 soirs 50€
Début : Samedi 2025-09-10 21:00:00
fin : 2025-09-13
2025-09-10 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13
Préparez-vous pour quatre jours de musique exceptionnelle, de rencontres culturelles et de festivités inoubliables. Avec A Filetta, Vóden, L’Alba, Camille en Bal, Eppò, Baba Yaga, Diana di l’Alba, Light in Babylon
Village Figari 20114 Corse-du-Sud Corse +33 6 11 52 11 74 associuscontru20114@gmail.com
English :
Get ready for four days of exceptional music, cultural encounters and unforgettable festivities. With A Filetta, Vóden, L’Alba, Camille en Bal, Eppò, Baba Yaga, Diana di l’Alba, Light in Babylon
German :
Bereiten Sie sich auf vier Tage voller außergewöhnlicher Musik, kultureller Begegnungen und unvergesslicher Feierlichkeiten vor. Mit A Filetta, Vóden, L’Alba, Camille en Bal, Eppò, Baba Yaga, Diana di l’Alba, Light in Babylon
Italiano :
Preparatevi a quattro giorni di musica eccezionale, incontri culturali e feste indimenticabili. Con A Filetta, Vóden, L’Alba, Camille en Bal, Eppò, Baba Yaga, Diana di l’Alba, Light in Babylon
Espanol :
Prepárese para cuatro días de música excepcional, encuentros culturales y fiestas inolvidables. Con A Filetta, Vóden, L’Alba, Camille en Bal, Eppò, Baba Yaga, Diana di l’Alba y Light in Babylon
L’événement I Scontri Figaresi Figari a été mis à jour le 2025-07-07 par Porto Vecchio Tourisme