I will survive Les Quinconces Le Mans

I will survive

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-06 22:00:00

Date(s) :

2025-11-04 2025-11-05 2025-11-06

Dans ce nouveau spectacle des Chiens de Navarre qui se déroule entièrement dans un tribunal,

vous pourrez suivre deux procès retentissants qui vont embraser le pays et aussi le plateau,

avec les situations les plus outrées et les plus explosives que le théâtre ait jamais connues. .

