I will survive – Les Chiens de Navarre Carré Saint-Médard-en-Jalles

Toute ressemblance avec des faits et des personnages…

Plus galvanisante que le célèbre tube de Gloria Gaynor lancé en fin de soirée, la dernière création des Chiens de Navarre est sans doute moins consensuelle… Toujours aussi décapante et provocatrice, la bande de Jean-Christophe Meurisse passe cette fois au vitriol le monde judiciaire et ses rouages. Deux affaires liées à l’effroyable sujet des violences sexuelles se catapultent et échauffent les esprits. Dans l’enceinte du tribunal, les protagonistes se succèdent à la barre, les orateurs ferraillent, les points de vue se confrontent, les témoignages jettent la lumière sur nos contradictions… Ce qui est légal est-il toujours juste ? Vous avez deux heures.

Attention, ce spectacle aborde le sujet des violences conjugales et sexuelles et comporte notamment une scène choquante, traitée frontalement et sans humour. Spectacle fortement déconseillé aux moins de 16 ans.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://carrecolonnes.fr Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l'Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l'équipe qui s'étend sur l'international.

