IA Afterwork Herbignac

Nous sommes ravis d’annoncer que la Brasserie Damraz accueillera, le 21 janvier 2026, un IA Afterwork organisé en collaboration avec Give Me Five !

Une soirée qui combine formation, innovation et découverte brassicole.

17h 20h Atelier IA pour dirigeants & équipes commerciales

Un atelier concret et accessible pour

✔ Comprendre les usages professionnels de l’intelligence artificielle

✔ Découvrir comment l’IA peut simplifier les tâches et booster l’activité

✔ Repartir avec des outils IA directement exploitables

20h 21h30 Visite de la Brasserie Damraz & Dégustation

Nous vous ouvrirons les portes de notre microbrasserie

– Présentation des matière premières

– Présentation du process et de l’outil de production

– Découverte de notre univers

– Dégustation conviviale de nos bières de Brière

PLACES LIMITÉES

Inscriptions et détails via le lien https://iafterwork.give-me-five.fr/

Nous avons hâte d’accueillir cet événement inédit au sein de la brasserie ! .

ZA du Pré Govelin Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 75 76 96 05 contact@damraz.fr

