IA Afterwork Herbignac
IA Afterwork Herbignac mercredi 21 janvier 2026.
IA Afterwork
ZA du Pré Govelin Herbignac Loire-Atlantique
Début : 2026-01-21 17:00:00
fin : 2026-01-21 21:30:00
2026-01-21
Nous sommes ravis d’annoncer que la Brasserie Damraz accueillera, le 21 janvier 2026, un IA Afterwork organisé en collaboration avec Give Me Five !
Une soirée qui combine formation, innovation et découverte brassicole.
17h 20h Atelier IA pour dirigeants & équipes commerciales
Un atelier concret et accessible pour
✔ Comprendre les usages professionnels de l’intelligence artificielle
✔ Découvrir comment l’IA peut simplifier les tâches et booster l’activité
✔ Repartir avec des outils IA directement exploitables
20h 21h30 Visite de la Brasserie Damraz & Dégustation
Nous vous ouvrirons les portes de notre microbrasserie
– Présentation des matière premières
– Présentation du process et de l’outil de production
– Découverte de notre univers
– Dégustation conviviale de nos bières de Brière
PLACES LIMITÉES
Inscriptions et détails via le lien https://iafterwork.give-me-five.fr/
Nous avons hâte d’accueillir cet événement inédit au sein de la brasserie ! .
ZA du Pré Govelin Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 75 76 96 05 contact@damraz.fr
