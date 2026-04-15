IA & Apéro : 6e Rencontre IA Innovateurs Toulouse, BPCE, Balma

IA & Apéro : 6e Rencontre IA Innovateurs Toulouse Jeudi 21 mai, 18h00 BPCE Haute-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T21:00:00+02:00

La 6e Rencontre IA Innovateurs aura lieu prochainement à Toulouse. Fidèle à l’esprit du collectif, cet événement réunira professionnels, entrepreneurs, experts, curieux et passionnés autour des évolutions les plus marquantes de l’intelligence artificielle.

Pour cette nouvelle édition, BPCE nous fera l’honneur de nous accueillir, et nous les en remercions chaleureusement.

Au programme : des talks inspirants, des ateliers démo, des échanges et des retours d’expérience autour des usages concrets de l’IA dans l’entreprise, l’innovation et les projets de terrain. Les intervenants seront annoncés prochainement.

Cette nouvelle édition s’annonce comme un moment fort de rencontre, de découverte et de réflexion pour toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre, expérimenter et anticiper l’impact de l’intelligence artificielle dans leurs domaines d’activité. Et fidèle à l’esprit de la communauté, la soirée se terminera autour du traditionnel apéro, pour prolonger les échanges dans un cadre convivial.

L’événement se déroulera à Toulouse, à proximité de la salle Interference et à quelques minutes à pied du métro Balma-Gramont.

BPCE 56 Rte de Lavaur, 31130 Balma Balma 31130 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ia-innovateurs/evenements/ia-et-apero-6e-rencontre »}] https://share.google/EC56cHQdIouasqjwA

Une soirée dédiée à l’intelligence artificielle, à l’innovation et aux rencontres, avec talks, ateliers démo et apéro convivial à Toulouse. intelligence artificielle IA

Juan Carmona