IA : comprendre, tester et en parler, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

IA : comprendre, tester et en parler 9 et 16 mai Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00

Lors de cet atelier, vous découvrirez l’histoire et le fonctionnement de l’intelligence artificielle. Ce sera aussi l’occasion d’essayer quelques outils de génération de texte et d’image. Enfin, nous prendrons un temps pour discuter de l’impact de cette nouvelle technologie dans nos vies.

À partir de 16 ans.

Atelier en 2 séances (09/05 et 16/05).

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mperard@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.04 »}]

Atelier culture numérique et loisirs

© Brian Penny / Pixabay