IA comprendre, tester et en parler Roubaix
IA comprendre, tester et en parler Roubaix samedi 9 mai 2026.
Roubaix
IA comprendre, tester et en parler
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Lors de cet atelier, vous découvrirez l’histoire et le fonctionnement de l’intelligence artificielle. Ce sera aussi l’occasion d’essayer quelques outils de génération de texte et d’image. Enfin, nous prendrons un temps pour discuter de l’impact de cette nouvelle technologie dans nos vies.
À partir de 16 ans.
Atelier en 2 séances (09/05 et 16/05).
Lors de cet atelier, vous découvrirez l’histoire et le fonctionnement de l’intelligence artificielle. Ce sera aussi l’occasion d’essayer quelques outils de génération de texte et d’image. Enfin, nous prendrons un temps pour discuter de l’impact de cette nouvelle technologie dans nos vies.
À partir de 16 ans.
Atelier en 2 séances (09/05 et 16/05). .
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 04 mperard@ville-roubaix.fr
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English :
In this workshop, you’ll learn about the history and workings of artificial intelligence. It will also be an opportunity to try out some text and image generation tools. Finally, we’ll take some time to discuss the impact of this new technology on our lives.
Ages 16 and up.
Workshop in 2 sessions (09/05 and 16/05).
L’événement IA comprendre, tester et en parler Roubaix a été mis à jour le 2026-04-11 par Hauts-de-France Tourisme
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