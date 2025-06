IA, connectivité et cybersécurité dans l’avionique – Faculté de droit et science politique de Bordeaux Bordeaux 23 juin 2025

IA, connectivité et cybersécurité dans l’avionique Faculté de droit et science politique de Bordeaux Bordeaux Lundi 23 juin, 18h00 En présentiel seulement – Inscription gratuite et obligatoire

Cette présentation introduit les trois piliers clés de la plateforme avionique du futur, et présente les défis associés…

Conférence présentée par Marc Gatti, directeur scientifique et relations académiques, Thales AVS France, correspondant de l’AAE

// Cette présentation introduit les trois piliers clés de la plateforme avionique du futur, et présente les défis associés. Le terme « plateforme avionique » abordé ici comprend tous les systèmes embarqués nécessaires à un avion pour voler (quel que soit l’avion, commercial, de chasse, de transport, drone ou cabines volantes) et toutes les fonctions embarquées critiques et moins critiques nécessaires au vol (contrôle de commande de vol, gestion de la propulsion), au pilotage (gestion du carburant, antigivrage, TCAS, TAWS, etc.), aux utilités (portes et toboggans, toilettes, climatisation, etc.), à la maintenance, et à la connectivité. L’IA, la connectivité et la cybersécurité dans l’avionique sont les trois piliers et les principaux défis que nous devons relever. Cette conférence présente les travaux en cours. //

Conférence organisée par l’Académie de l’air et de l’espace en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ Université de Bordeaux. L’ Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) s’associe à ce cycle de conférences.

https://academieairespace.com/evenement/ia-connectivite-et-cybersecurite-dans-lavionique/

Faculté de droit et science politique de Bordeaux 35 place Pey-Berland Bordeaux Centre Bordeaux 33000 Gironde