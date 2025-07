IA en santé : rétrospective historique Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris

IA en santé : rétrospective historique Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris mardi 2 septembre 2025.

IA en santé : rétrospective historique Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Mardi 2 septembre, 14h00 Gratuit, sur inscription à mounia.hocine@lecnam.net

IA en santé : rétrospective historique avec le CNAM

Le Cnam a le privilège d’accueillir deux figures majeures de la biostatistique et de l’épidémiologie, qui partageront avec nous leur regard unique sur plus de 40 ans de parcours scientifique. Deux experts de renommée internationale, qui retraceront l’évolution de leurs disciplines, des débuts jusqu’aux bouleversements actuels portés par l’essor fulgurant de l’IA.

PROGRAMME

Innovation et Pragmatisme

Paddy Farrington vous proposera un survol rapide, en français, de l’histoire des statistiques, en abordant à la fois leurs fondements empiriques et théoriques. Il vous partagera son expérience personnelle nourrie de divers terrains d’application: des essais cliniques à la détection d’épidémies, en passant par l’analyse de bases de données sur les événements indésirables, le modèle SCCS pour l’évaluation de la sécurité vaccinale ou encore l’affaire du Mediator. De ce parcours, qui ne fut pas sans déboires, Paddy tentera d’extraire quelques idées susceptibles de vous être utiles, et évoquera les questions qu’il se pose sur les limites de l’IA, attendant avec impatience vos propres réflexions à leur sujet.

Rupture ou continuité ?

Jean-Christophe Thalabard se propose de partager un certain nombre de réflexions autour des changements radicaux survenus depuis les années 1970 et suivantes dans le monde de la santé dans lequel les outils digitaux ont pris de plus en plus de place, bouleversant pratiques et métiers. Cette appropriation ne s’est pas faite sans tensions et controverses devant un monde digital continuellement changeant. La capacité de maîtrise a mis à mal les rapports hiérarchiques en son sein, en faisant émerger de nouveaux acteurs ni médecins, ni administratifs.

L’enthousiasme actuel suscité par les promesses de l’IA ne peut que bénéficier d’une réflexion historique et épistémologique soulignant l’importance du temps long dans dans le développement d’outils conceptuels et techniques mais également la prise en compte cruciale des contraintes environnementales et du souci d’égalité d’accès aux soins dans un monde globalisé.

INTERVENANTS

Paddy Farrington est un mathématicien irlandais de renommée internationale, reconnu pour ses contributions à la méthodologie statistique en épidémiologie des maladies infectieuses. Professeur émérite de statistique à l’Open University (Royaume-Uni) ou il exerce depuis 1998, il avait auparavant travaillé pendant onze ans au sein de la Division de l’Immunisation et de l’Unité de Statistiques de ce qui est aujourd’hui UK Health Security Agency. Lors d’une crise sanitaire, Paddy a développé la méthode dite SCCS pour l’analyse rapide des évènements indésirables. Ses recherches ont porté principalement sur la sécurité et l’efficacité des vaccins, l’estimation des paramètres épidémiologiques à partir de données sérologiques, ainsi que sur les systèmes de détection des épidémies.

Il est également à l’origine de l’algorithme dit de Farrington, largement utilisé pour détecter les anomalies dans les données de surveillance sanitaire. Il a été membre du Global Advisory Committee on Vaccine Safety de l’OMS et de deux commissions du Medical Research Council sur la coqueluche et la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il a occupé de nombreuses fonctions au sein de la Royal Statistical Society y compris comme vice-président.

Jean-Christophe Thalabard est ingénieur diplômé de l’École Polytechnique et de l’École nationale des Ponts et Chaussées, médecin spécialiste en Gynécologie Endocrinienne et professeur d’information médicale. Successivement, attaché-assistant de bio-physique, interne, chef de clinique, chercheur Inserm, puis PU-PH (HCL, AP-HP), ses travaux de recherche se sont intéressés autant à des domaines de recherche fondamentale (neuro-endocrinologie de la reproduction) qu’à des domaines en lien avec des enjeux sociaux (santé des femmes, environnement), avec un intérêt particulier pour les développements méthodologiques et les collaborations internationales (cohorte norvégienne NOWAC notamment).

Jean-Christophe a été très impliqué dans la mise en place de centres et d’unités de recherche clinique en lien avec l’Inserm et la Direction de la recherche clinique et de l’innovation de l’AP-HP. Il a enseigné les mathématiques et sciences computationnelles à l’École de l’Inserm et filières de médecine et de sciences, avec le souci de développer chez les futurs soignants une culture scientifique, moderne, humaniste et éthique. Il est actuellement professeur émérite à l’Université Paris Cité, rattaché au laboratoire MAP5 et président de la commission nationale « Prévention, Recherche- Action » de la Ligue contre le cancer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-02T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-02T17:30:00.000+02:00

1

https://culture.cnam.fr/septembre/ia-en-sante-retrospective-historique-1563612.kjsp?RH=agesepte

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris