IA ET CLIMAT – Castries, 12 juin 2025

Hérault

IA ET CLIMAT 1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : 2025-06-12

Début : 2025-06-12

fin : 2025-06-12

Date(s) :

2025-06-12

Rejoignez nous pour une conférence participative sur l’Intelligence Artificielle. Quels sont les impacts et les enjeux environnementaux d’un tel développement? ET si l’IA pouvait être un outil important dans la lutte contre le dérèglement climatique ?

Sur Inscription en ligne .

1790 Route de Fontmarie

Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

Join us for a participatory conference on Artificial Intelligence. What are the environmental impacts and challenges of such a development? What if AI could be an important tool in the fight against climate change?

German :

Nehmen Sie an einer partizipativen Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz teil. Welche Auswirkungen hat eine solche Entwicklung auf die Umwelt und welche Herausforderungen ergeben sich daraus? Und wenn KI ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den Klimawandel sein könnte?

Italiano :

Unitevi a noi per una conferenza interattiva sull’intelligenza artificiale. Quali sono gli impatti e le sfide ambientali di un tale sviluppo? E se l’intelligenza artificiale potesse essere uno strumento importante nella lotta al cambiamento climatico?

Espanol :

Únase a nosotros en una conferencia interactiva sobre Inteligencia Artificial. ¿Cuáles son las repercusiones y los retos medioambientales de tal desarrollo? ¿Y si la IA pudiera ser una herramienta importante en la lucha contra el cambio climático?

