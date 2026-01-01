IA et création : coder l’imaginaire ou hacker le geste créatif ? Maison de la Conversation Paris
IA et création : coder l'imaginaire ou hacker le geste créatif ?
Ces tables rondes interrogent la co-création humain-machine et les nouveaux horizons de l’imaginaire à l’ère de l’IA : transformation du geste créatif, de la notion d’auteur, enjeux éthiques, esthétiques et philosophiques.
Vendredi 16 janvier 2026
19h00 – 21h00
Gratuit
ORLAN, Robin Champenois, Jean-Claude Heudin, Olga Kisseleva,
Kalon Glaz, ABK, Alexandre Bretel
Maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Expo d’art augmentiste et talks autour IA & création : nouvelles picturalités, co-création humain-machine, enjeux éthiques et esthétiques.
Maison de la Conversation, 10 Rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
