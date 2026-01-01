IA et création : coder l’imaginaire ou hacker le geste créatif ? Maison de la Conversation Paris

Ces tables rondes interrogent la co-création humain-machine et les nouveaux horizons de l’imaginaire à l’ère de l’IA : transformation du geste créatif, de la notion d’auteur, enjeux éthiques, esthétiques et philosophiques.

Dates

Samedi 17 janvier 2026

Horaires

19h00 – 21h00

Tarif

Gratuit

Intervenants

Obvious, Alexandra Gilliams, Daphné Greiner, Aïda Elarmani,

Etienne Mineur, Sophia Kourkoulakou (Collectif Continuum),

Yacine Aït Kaci

➕ Atelier de prompts animé par Obvious

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Métro : 4 (Porte de Clignancourt), 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B — Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : 60 et 95 — René Binet

Instagram : @iciconversation

maisondelaconversation.org

Expo d’art augmentiste et talks autour IA & création : nouvelles picturalités, co-création humain-machine, enjeux éthiques et esthétiques.

Le samedi 17 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

