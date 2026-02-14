IA et création de contenu : les stratégies qui marchent (et celles à éviter) Les Foliweb, En visio par Les Foliweb, Lyon

IA et création de contenu : les stratégies qui marchent (et celles à éviter) Les Foliweb Mardi 3 mars, 11h00 En visio par Les Foliweb Métropole de Lyon

L’IA peut vous faire gagner un temps fou… ou ruiner votre image en ligne si elle est mal utilisée.

Vous voulez produire plus vite, sans sacrifier la qualité ? Structurer votre démarche plutôt que d’improviser à chaque prompt ?

Ce webinaire vous aide à intégrer l’IA dans votre stratégie de contenu, en gardant le contrôle sur votre ton, vos idées et votre image de marque.

Repartez avec des méthodes concrètes, des outils testés et les erreurs à éviter pour créer des contenus utiles, visibles et engageants.

Au programme de ce webinaire :

Utiliser l’IA pour générer, structurer et optimiser vos contenus.

Choisir les bons outils selon vos formats (texte, image, vidéo…).

Apprendre à rédiger de bons prompts avec une méthode simple.

Connaître les limites de l’IA et garder une touche humaine.

Ce webinaire s’adresse aux porteurs de projets, entrepreneurs et dirigeants de TPE/PME. Niveau débutant à intermédiaire.

