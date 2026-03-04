IA et écriture, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

IA et écriture Samedi 11 avril, 14h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:00:00+02:00

L’IA est-elle en train de transformer en profondeur les métiers de l’écrit ? Cette conférence invite à explorer les impacts concrets sur ces métiers et se propose d’examiner si les outils d’IA peuvent être intégrés de manière raisonnable et responsable dans les pratiques des professionnels.Une conférence proposée par le Groupement des Écrivains-Conseils.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/ia-et-ecriture »}]

Cette conférence invite à explorer les impacts concrets sur les métiers de l’IA

© rawpixel de Freepik