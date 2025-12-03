IA et Fake News par Cap Sciences Ilot Porte Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot

IA et Fake News par Cap Sciences

Ilot Porte Campagne 6 Rue des Pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 09:00:00

fin : 2025-12-03 12:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Atelier IA et Fake News par Cap Sciences.

Au programme

– Comprendre les bases de l’intelligence artificielle

– Apprendre à différencier faits et interprétations

– Exposition autour de l’esprit critique

A partir de 14 ans, sur réservation.

Atelier IA et Fake News par Cap Sciences.

Au programme

– Comprendre les bases de l’intelligence artificielle

– Apprendre à différencier faits et interprétations

– Exposition autour de l’esprit critique

A partir de 14 ans, sur réservation. .

Ilot Porte Campagne 6 Rue des Pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 47 98

English : IA et Fake News par Cap Sciences

AI and Fake News workshop by Cap Sciences.

Program:

– Understanding the basics of artificial intelligence

– Learn to differentiate between facts and interpretations

– Exhibition on critical thinking

Ages 14 and up, by reservation.

L’événement IA et Fake News par Cap Sciences Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Villeneuve Vallée du Lot