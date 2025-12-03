IA et Fake News par Cap Sciences Ilot Porte Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot
IA et Fake News par Cap Sciences
Ilot Porte Campagne 6 Rue des Pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-03 09:00:00
fin : 2025-12-03 12:00:00
2025-12-03
Atelier IA et Fake News par Cap Sciences.
Au programme
– Comprendre les bases de l’intelligence artificielle
– Apprendre à différencier faits et interprétations
– Exposition autour de l’esprit critique
A partir de 14 ans, sur réservation.
Ilot Porte Campagne 6 Rue des Pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : IA et Fake News par Cap Sciences
AI and Fake News workshop by Cap Sciences.
Program:
– Understanding the basics of artificial intelligence
– Learn to differentiate between facts and interpretations
– Exhibition on critical thinking
Ages 14 and up, by reservation.
