IA et humains qui apprend de qui ? Au delà des stéréotypes … Grenoble

IA et humains qui apprend de qui ? Au delà des stéréotypes …

On dit souvent que l’intelligence artificielle apprend grâce à nous. Mais si, au fond, c’était nous qui lui ressemblions ?

English :

It’s often said that artificial intelligence learns from us. But what if, deep down, we were the ones who resembled it?

German :

Es wird oft gesagt, dass künstliche Intelligenz von uns lernt. Aber was ist, wenn wir es sind, die ihr ähneln?

Italiano :

Si dice spesso che l’intelligenza artificiale impara da noi. Ma se, alla fine, fossimo noi ad assomigliare a lei?

Espanol :

A menudo se dice que la inteligencia artificial aprende de nosotros. Pero, ¿y si, al final, fuéramos nosotros quienes fuéramos como ella?

