IA et Wikipédia A la Carte Postale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Tout public

Adélaïde Calais de Wikimedia France nous parlera de l’IA et Wikipédia. Comment les projets autour de Wikipédia prennent en compte l’IA ? Est-ce que Wikipédia peut jouer un rôle dans la régulation des pratiques de l’IA ? Nous profiterons de cette intervention pour fêter les 25 ans de Wikipédia par un goûter. Public : adulte. Les enfants sont les bienvenus. Ils et elles trouveront des jeux et des albums Proposé par l’association LesAffs – Les Ateliers Femmes et féminimse

A la Carte Postale Île de Nantes Nantes 44200

0601942856 https://www.lesaffs.fr/



