IA & Etudes : entre disruption & réinvention HEC Alumni Paris Vendredi 5 décembre, 08h00 sur inscription

Dans la continuité de notre récent cycle sur l’IA et le futur des métiers du conseil, nous vous proposons une matinée pour comprendre comment l’intelligence artificielle transforme en profondeur la recherche marketing et la valeur des insights.

Vendredi 5 décembre 2025

8h00 – 10h00

Maison des HEC, 9 avenue Franklin Roosevelt – Paris 8ᵉ

Petit-déjeuner & échanges conviviaux

Objectif de la matinée

L’intelligence artificielle ne fait pas qu’accélérer la production d’études, du recueil amont à la restitution des insights : elle bouscule les modèles, redistribue les rôles et redéfinit la notion même d’insight.

Entre promesse d’efficacité et risque d’uniformisation, le secteur vit un moment charnière :

Les clients exigent plus de vitesse, de sens et de storytelling,

Les frontières entre instituts, plateformes et annonceurs se brouillent,

De nouveaux acteurs apparaissent,

Les modèles économiques traditionnels sont remis en question,

Les chaînes de valeur se raccourcissent

L’enjeu n’est donc plus seulement de maîtriser des outils, mais de comprendre d’une part comment l’IA transforme le cœur économique et intellectuel du métier (la création de sens à partir de la donnée) et d’autre part comment elle redessine le business des instituts (leurs offres, leurs marges, leur légitimité).

Ordre du jour

1. Panorama des grandes vagues innovations

Collecte & activation : chatbots d’enquête, panels augmentés, entretiens automatisés, relances pilotées par IA,…

Analyse & traitement : verbatims traduits et synthétisés, détection de signaux faibles, analyses sémio et émotionnelles,…

Restitution & storytelling : rapports générés, présentations interactives, avatars multilingues, data visualisation dynamique.

Quels outils tiennent leurs promesses ? Quelles limites éthiques, méthodos, statistiques ?

2. Table ronde – Les usages, les tensions et les perspectives

L’IA comme levier de rapidité, d’exploration ou de banalisation ?

Comment évoluent les rôles du chercheur, du consultant et du client ?

L’IA modifie-t-elle le rapport au terrain, à l’insight, à la créativité ?

➡️ Les nouveaux équilibres entre intelligence humaine et intelligence artificielle.

Zoom – L’IA et le business des instituts : menaces ou levier stratégique ?

L’IA ne change pas seulement les outils, elle rebat les cartes du marché :

Nouveaux acteurs, nouveaux modèles

Des startups agiles (Episto, Airpanel, Noota, etc.) proposent des solutions instantanées et à bas coût.

Les instituts historiques doivent réinventer leur valeur ajoutée : conseil, hybridation des sources, mise en récit des insights.

Les frontières entre “tech providers” et “instituts” deviennent floues — chacun empiète sur le terrain de l’autre.

Transformation du modèle économique

L’automatisation fait baisser les coûts unitaires… mais aussi les prix facturables.

Les clients internalisent certaines briques du processus (analyse, dashboarding, écoute sociale).

Les instituts doivent trouver un équilibre entre productivité IA et marge de conseil premium.

L’enjeu : passer d’un modèle “étude livrable” à un modèle “partenaire insight continu”.

La valeur du sens face à la standardisation

Quand tout le monde peut produire un rapport automatique, la différence se joue dans l’interprétation, la nuance, la narration.

L’IA libère du temps pour la réflexion stratégique, mais elle exige de repenser le pricing de l’intelligence humaine.

Le risque ? La banalisation du métier.

L’opportunité ? La réinvention du métier de consultant insight, entre data et intuition.

Intervenants

Daniel BÔ (H), CEO QualiQuanti & Brand Content Institute

Luc BALLEROY, Directeur Général, OpinionWay

Jérémy LEFEBVRE, Cofondateur & CEO, Episto

Guillaume VALICON, Cofondateur & CEO, Airpanel

Romain WARCKOL, Account Director chez Brainvalue

Mathilde GUINAUDEAU, Service Line Leader Social Intelligence chez IPSOS BVA

Anna LOGACHEVA (H), Cofondatrice & CEO de Spicy Lemon

Pourquoi venir ?

Pour comprendre concrètement comment l’IA transforme la recherche marketing, du brief au livrable,

Pour écouter les pionniers du secteur — instituts, startups et hybrides — débattre de leurs pratiques et de leurs tensions,

Pour découvrir des retours d’expérience concrets de la part de startups et de leaders du secteur,

Pour identifier les opportunités qui s’ouvrent pour les chercheurs, consultants et décideurs marketing,

Pour repartir avec une vision claire, des outils et des idées actionnables sur le futur du market research

