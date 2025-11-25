IA générative : Focus sur des cas d’usage concrets du quotidien CCI Cholet Cholet
IA générative : Focus sur des cas d’usage concrets du quotidien Mardi 25 novembre, 08h30 CCI Cholet Maine-et-Loire
Atelier gratuit – Entrée sur inscription – Limité à 20 pers
Explorez l’IA générative à travers notre atelier mettant en pratique des outils comme Chat GPT4, Mistral, etc.
Découvrez comment cette technologie, financièrement accessible, peut être utile pour chaque petite et moyenne entreprise (PME/TPE).
Comment utiliser l’Intelligence Artificielle dans son quotidien ?
Quelles fonctionnalités pour booster mon entreprise ?
Quels accompagnements et financements possibles ?
Animé par Jean-Baptiste BENARD – Conseiller entreprise CCI
