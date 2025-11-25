IA générative : Focus sur des cas d’usage concrets du quotidien CCI Cholet Cholet

IA générative : Focus sur des cas d’usage concrets du quotidien Mardi 25 novembre, 08h30 CCI Cholet Maine-et-Loire

Atelier gratuit – Entrée sur inscription – Limité à 20 pers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T08:30:00+01:00 – 2025-11-25T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-25T08:30:00+01:00 – 2025-11-25T10:00:00+01:00

Explorez l’IA générative à travers notre atelier mettant en pratique des outils comme Chat GPT4, Mistral, etc.

Découvrez comment cette technologie, financièrement accessible, peut être utile pour chaque petite et moyenne entreprise (PME/TPE).

Comment utiliser l’Intelligence Artificielle dans son quotidien ?

Quelles fonctionnalités pour booster mon entreprise ?

Quels accompagnements et financements possibles ?

Animé par Jean-Baptiste BENARD – Conseiller entreprise CCI

CCI Cholet Rue Eugène-Brémond 49300 Cholet France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysdelaloire.cci.fr/maine-et-loire/evenements/ia-generative-focus-sur-des-cas-dusage-concrets-quotidien-2 »}]

Explorez l’Intelligence Artificielle pour améliorer le fonctionnement de mon entreprise IA Intelligence Artificielle