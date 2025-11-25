IA : Les enjeux dans l’industrie de la Chimie France Chimie Ile de France Puteaux

IA : Les enjeux dans l’industrie de la Chimie Mardi 25 novembre, 14h00 France Chimie Ile de France Hauts-de-Seine

France Chimie Ile de France propose au grand public, aux étudiants, aux chercheurs d’emploi, et aux industriels intéressés, deux présentations relatives aux utilisations et impacts de l’IA dans l’industrie de la Chimie :

– une présentation de l’utilisation de l’IA dans les applications logicielles dédiées aux industriels et les enjeux de cybersécurité liés à l’IA ;

– une présentation de l’utilisation de l’IA pour la sécurité des sites industriels : Sécurité des process (sécurité incendie, gestion de stocks, compatibilité des stockages…), sécurité des salariés (port des EPI, accès aux lignes de productions / machines…), sécurité de l’environnement (détection de pollutions dans l’environnement, prévention de situations à risques…).

Cet évènement est aussi l’occasion pour les étudiants et chercheurs d’emploi de mieux connaître :

– les métiers de l’industrie : le travail comme opérateur dans l’industrie chimique est désormais réalisé dans de bonnes conditions de sécurité, avec l’aide de l’IA pour prévenir les risques ;

– les métiers de la cybersécurité : venez découvrir les applications pratiques réalisées par des spécialistes.

France Chimie Ile de France 14 rue de la République 92800 PUTEAUX Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France

