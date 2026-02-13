IA LIVE FESTIVAL – 3X Plus de Leads. Même Équipe Sales grâce à l’IA., Le Wagon, Bordeaux
IA LIVE FESTIVAL – 3X Plus de Leads. Même Équipe Sales grâce à l’IA. Mercredi 25 février, 18h30 Le Wagon Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-25T18:30:00+01:00 – 2026-02-25T20:30:00+01:00
Fin : 2026-02-25T18:30:00+01:00 – 2026-02-25T20:30:00+01:00
Découvrez comment l’IA transforme vos données en machine à leads. 90 minutes pour voir comment l’IA triple votre pipeline commercial.
Maud est CEO de Myklinica. Maud doit tout faire. Maud, c’est vous.
Maud Clérice a créé Myklinica pour briser les déserts médicaux. C’est une mission noble, mais au quotidien, c’est un combat commercial épuisant :
L’esclavage du contenu : Rédiger à la main des pages pour chaque ville de France
Le bruit permanent : Trier 10 000 contacts Excel sans savoir qui appeler en priorité
La peur du robot : Vouloir automatiser sans jamais devenir ce spammeur que tout le monde déteste
Maud s’interroge : « Comment transformer mes données en leads qualifiés sans recruter une armée commerciale ? »
Le 25 février 2026, nous apportons la réponse. Nous ouvrons le capot de Myklinica pour une démonstration « à cœur ouvert ».
SOUS VOS YEUX : Nous construisons la machine d’acquisition
Oubliez les slides. Voici ce que nous allons déployer en direct sur le cas Myklinica :
1. L’USINE À ASSETS : La fin de la page blanche
Démonstration : Comment l’IA génère non pas « un » funnel, mais une architecture de conversion (Message + LP) cohérente en quelques minutes.
Résultat : Arrêtez de rédiger. Commencez à ranker.
2. LA MUTATION CONTEXTUELLE : Le site « Caméléon »
Démonstration via n8n : commentles landing page de Myklinica change de visage selon le visiteur (un praticien vs un investisseur).
Résultat : Un message unique pour une conversion maximale.
3. LE RADAR DE PRÉCISION : Le filtre à or
Passer de 10 000 lignes de données brutes à 100 prospects prioritaires. L’IA identifie qui est prêt à louer un cabinet maintenant.
Résultat : Arrêtez de prospecter dans le vide.
4. ⚡ LA FRAPPE CHIRURGICALE : L’Outbound « Zero Spam »
Utiliser les données récoltées pour envoyer des messages si personnels que le prospect croira que Maud a passé une heure à étudier son dossier.
Résultat : Taux d’ouverture x3. Taux de réponse x5.
5. ECHANGE ET NET WORKING
Réponses aux questions par nos experts IA et session de Networking.
Une approche holistique (Tech + Droit + Éthique)
Adopter l’IA ne signifie pas sacrifier ses valeurs. L’IA Live Festival est une initiative née d’une synergie entre experts du terrain et l’écosystème public :
Soutien Institutionnel : Ambassadeurs du plan « Osez l’IA », Ministère de l’Économie, La French Tech Bordeaux.
Vision 360° : Nous traitons les aspects technologiques, mais aussi juridiques et éthiques pour une adoption responsable.
Le Wagon 107 Cours Balguerie Stuttenberg 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/3x-plus-de-leads-meme-equipe-sales-grace-a-lia-tickets-1981305069799 »}]
90 min pour transformer vos données en machine à leads. Démo IA en live, sans slides, sur un cas réel. IA génération de leads