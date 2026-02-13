IA LIVE FESTIVAL – 3X Plus de Leads. Même Équipe Sales grâce à l’IA., Le Wagon, Bordeaux

IA LIVE FESTIVAL – 3X Plus de Leads. Même Équipe Sales grâce à l’IA. Mercredi 25 février, 18h30 Le Wagon Gironde

Découvrez comment l’IA transforme vos données en machine à leads. 90 minutes pour voir comment l’IA triple votre pipeline commercial.

Maud est CEO de Myklinica. Maud doit tout faire. Maud, c’est vous.

Maud Clérice a créé Myklinica pour briser les déserts médicaux. C’est une mission noble, mais au quotidien, c’est un combat commercial épuisant :

L’esclavage du contenu : Rédiger à la main des pages pour chaque ville de France

Le bruit permanent : Trier 10 000 contacts Excel sans savoir qui appeler en priorité

La peur du robot : Vouloir automatiser sans jamais devenir ce spammeur que tout le monde déteste

Maud s’interroge : « Comment transformer mes données en leads qualifiés sans recruter une armée commerciale ? »

Le 25 février 2026, nous apportons la réponse. Nous ouvrons le capot de Myklinica pour une démonstration « à cœur ouvert ».

SOUS VOS YEUX : Nous construisons la machine d’acquisition

Oubliez les slides. Voici ce que nous allons déployer en direct sur le cas Myklinica :

1. L’USINE À ASSETS : La fin de la page blanche

Démonstration : Comment l’IA génère non pas « un » funnel, mais une architecture de conversion (Message + LP) cohérente en quelques minutes.

Résultat : Arrêtez de rédiger. Commencez à ranker.

2. LA MUTATION CONTEXTUELLE : Le site « Caméléon »

Démonstration via n8n : commentles landing page de Myklinica change de visage selon le visiteur (un praticien vs un investisseur).

Résultat : Un message unique pour une conversion maximale.

3. LE RADAR DE PRÉCISION : Le filtre à or

Passer de 10 000 lignes de données brutes à 100 prospects prioritaires. L’IA identifie qui est prêt à louer un cabinet maintenant.

Résultat : Arrêtez de prospecter dans le vide.

4. ⚡ LA FRAPPE CHIRURGICALE : L’Outbound « Zero Spam »

Utiliser les données récoltées pour envoyer des messages si personnels que le prospect croira que Maud a passé une heure à étudier son dossier.

Résultat : Taux d’ouverture x3. Taux de réponse x5.

5. ECHANGE ET NET WORKING

Réponses aux questions par nos experts IA et session de Networking.

Une approche holistique (Tech + Droit + Éthique)

Adopter l’IA ne signifie pas sacrifier ses valeurs. L’IA Live Festival est une initiative née d’une synergie entre experts du terrain et l’écosystème public :

Soutien Institutionnel : Ambassadeurs du plan « Osez l’IA », Ministère de l’Économie, La French Tech Bordeaux.

Vision 360° : Nous traitons les aspects technologiques, mais aussi juridiques et éthiques pour une adoption responsable.

Le Wagon 107 Cours Balguerie Stuttenberg 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

90 min pour transformer vos données en machine à leads. Démo IA en live, sans slides, sur un cas réel. IA génération de leads