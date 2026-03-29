IA qu’à jouer, Mairie de Guingamp, salle Paul Sérusier,, Guingamp

IA qu’à jouer Dimanche 29 mars, 14h00 Mairie de Guingamp, salle Paul Sérusier, Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T14:00:00+02:00 – 2026-03-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-03-29T14:00:00+02:00 – 2026-03-29T17:00:00+02:00

Tester son esprit critique avec le jeu quizz sur l’IA ! Munis de boitiers de vote interactifs, les participants devront essayer de découvrir si les images sont bien réelles ou le fruit de l’intelligence artificielle.

Mairie de Guingamp, salle Paul Sérusier, 1 Place du Champ au Roy, 22200, Guingamp Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

Tester son esprit critique avec le jeu quizz sur l’IA !