IA qu’à jouer, Mairie de Guingamp, salle Paul Sérusier,, Guingamp
IA qu’à jouer, Mairie de Guingamp, salle Paul Sérusier,, Guingamp dimanche 29 mars 2026.
IA qu’à jouer Dimanche 29 mars, 14h00 Mairie de Guingamp, salle Paul Sérusier, Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T14:00:00+02:00 – 2026-03-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-03-29T14:00:00+02:00 – 2026-03-29T17:00:00+02:00
Tester son esprit critique avec le jeu quizz sur l’IA ! Munis de boitiers de vote interactifs, les participants devront essayer de découvrir si les images sont bien réelles ou le fruit de l’intelligence artificielle.
Mairie de Guingamp, salle Paul Sérusier, 1 Place du Champ au Roy, 22200, Guingamp Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
Tester son esprit critique avec le jeu quizz sur l’IA !
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